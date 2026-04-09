UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні

Путін оголосив великоднє перемир'я з Україною

22:13 09.04.2026 Чт
2 хв
Російський диктатор уже дав наказ своїм військам
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін зважився на перемир'я з Україною на Великдень. Воно почнеться вже 11 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кремля.

Читайте також: Зеленський: Україна передала Росії пропозицію про енергетичне перемир'я

"У зв'язку з православним святом Великодня, що наближається, оголошується перемир'я з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року", - сказано в повідомленні Кремля.

Своєму міністру оборони Андрію Бєлоусову, начальнику генштабу Валерію Герасимову голова Кремля вже наказав "зупинити бойові дії на всіх напрямках" на цей період.

Як додали в Кремлі, Москва "виходить з того, що Україна наслідуватиме приклад РФ".

Ініціатором перемир'я є Україна

Нагадаємо, ще наприкінці березня президент України Володимир Зеленський заявив, що він готовий до перемир'я з Росією на Великодні свята.

За його словами, за 2-3 дні припинення вогню Росія не зможе зміцнити своїх позицій на фронті, тому на бої така ініціатива не вплине.

Реагуючи на таку ініціативу, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков вигадав, що чіткої ініціативи від України щодо перемир'я нібито не було.

Вже сьогодні, 9 квітня, Пєсков додав, що голова Кремля Володимир Путін поки не приймав рішення щодо великоднього перемир'я.

Варто зауважити, що минулого року Путін уже оголошував великоднє перемир'я. Воно мало розпочатися з 18:00 19 квітня і до кінця дня 21 квітня.

Але росіяни, як завжди, порушили свою ж обіцянку. Зокрема, 20 квітня на фронті було зафіксовано близько 80 бойових зіткнень.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
