У Путіна дали нову відповідь на пропозиції України щодо великоднього перемир’я

14:08 09.04.2026 Чт
2 хв
Росія поки що не готова відмовитись від великоднього перемир’я?
aimg Костянтин Широкун
У Путіна дали нову відповідь на пропозиції України щодо великоднього перемир’я Фото: Дмитро Пєсков (Getty Images)

У Кремлі поки що не прийняли остаточного рішення про можливе великоднє перемир'я, яке раніше Україна запропонувала РФ.

Про це заявив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

"(Російський диктатор – ред.) Володимир Путін поки не приймав рішень про великоднє перемир'я з Україною", - заявив Пєсков.

При цьому у коментарі російському ЗМІ він не дав чіткої відповіді на пропозицію України.

Що відомо про можливе великоднє перемир'я

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до перемир'я на Великдень і запропонувала тимчасове припинення вогню як сигнал до ширшого мирного процесу.

Тим часом Кремль відповів на ідею великоднього перемир'я - у Москві заявили, що не вважають таку пропозицію достатньо обґрунтованою.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський також наголошував: від Росії потрібні інші сигнали - лише слів замало.

Також 3 квітня Зеленський зазначив, що Україна не відкликає свою пропозицію про великоднє перемир'я, попри розмиту відповідь Москви. При цьому він підкреслив, що реакція Москви на пропозицію про великоднє припинення вогню залишилась нечіткою.

Великий обмін та великоднє перемир'я-2025

РБК-Україна раніше писало, що керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що Україна і РФ на Великдень можуть провести великий обмін військовополоненими. За його словами, для здійснення такого обміну буде зроблено все, що потрібно.

Також зазначимо, напередодні Великодня у 2025 році російський диктатор оголосив про так зване "великоднє перемир'я", яке мало тривати трохи понад добу, але повністю бої не припинялися.

За словами Володимира Зеленського, за час дії минулорічного "великоднього перемир'я" Росія порушила його 2935 разів.

Тристоронні переговори з РФ відкладено: Зеленський назвав несподівану причину
