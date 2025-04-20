На фронті за добу майже 90 боїв. Покровський напрямок найактивніший, - Генштаб

Станом на 22:00, 20 квітня, на фронті протягом доби відбулося 86 бойових зіткнень. На Покровському напрямку інтенсивні атаки РФ продовжувалися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Сьогодні противник застосував 704 дрони-камікадзе та здійснив 1519 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ.

Ситуація на фронтах

Одну атаку ворога відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, в районі Голубівки.

Одинадцять штурмових дій загарбників зупинили українські воїни поблизу населених пунктів Надія, Мирне, Греківка, Катеринівка, Нове та Ямполівка на Лиманському напрямку. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Сіверському напрямку противник здійснив дві наступальні дії в районі Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у районі Часового Яру та у бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні вісім разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Дружби, Торецька та Леонідівки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили сім штурмів, два боєзіткнення досі тривають.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 36 наступальних дій. Активність російських окупантів фіксувалась в районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та Розлив. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 131 окупанта та поранили 121. Знищено гармату, чотири БпЛА, п’ять пунктів управління БпЛА та 10 автомобілів. Також значно пошкоджено танк та три автомобілі окупантів", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак у районі Костянтинополя, Скудного та в бік Одрадного.

На Оріхівському напрямку російські загарбники чотири рази йшли вперед на позиції наших захисників у районах Малої Токмачки, Малих Щербаків та Степового.

На Харківському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку українські захисники відбили 14 атак загарбників. Ворог завдав 163 артилерійських обстрілів по населених пунктах та позиціях Сил оборони, зокрема 16 - із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.