Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной

22:13 09.04.2026 Чт
1 мин
Российский диктатор уже дал приказ своим войскам
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин решился на перемирие с Украиной на Пасху. Оно начнется уже 11 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"В связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года", - сказано в сообщении Кремля.

Своему министру обороны Андрею Белоусову, начальнику генштаба Валерию Герасимову глава Кремля уже отдал приказы "остановить боевые действия на всех направлениях" на этот период.

Как добавили в Кремле, Москва "исходит из того, что Украина последует примеру РФ".

Инициатором перемирия является Украина

Напомним, еще в конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он готов к перемирию с Россией на Пасхальные праздники.

По его словам, за 2-3 дня прекращения огня Россия не сможет укрепить свои позиции на фронте, поэтому на бои такая инициатива не повлияет.

Реагируя на такую инициативу, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выдумал, что четкой инициативы от Украины по перемирию якобы не было.

Уже сегодня, 9 апреля, Песков добавил, что глава Кремля Владимир Путин пока не принимал решения по пасхальному перемирию.

Новость дополняется...

