Трамп оцінив ідею триденного перемир'я від Путіна у війні проти України

Президент США Дональд Трамп вважає, що пропозиція російського диктатора Володимира Путіна щодо триденного перемир'я не така вже і тривала, але це " дуже багато".
Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп розповів під час спілкування з журналістами у Білому домі.
Під час спілкування з журналістами Трамп нагадав про великі втрати як Росії, так і України на полі бою.
"Я думаю, що ми пройшли довгий шлях, і, можливо, щось станеться. Ми сподіваємося, що так і буде. Як ви знаєте, Путін оголосив про триденне припинення вогню, що звучить не так вже й багато, але це дуже багато, якщо ви знаєте, з чого ми почали", - заявив Трамп, згадавши, що до цього ніхто три роки не розмовляв із Путіним.
Він все ще вважає, що війна Росії проти України не мало б статись.
"Ви будете дуже розчаровані, коли дізнаєтеся реальну кількість загиблих. Набагато більше. У багато разів більше, я вважаю, - сказав Трамп.
Нещодавно Путін "з гуманітарних міркувань" оголосив про тимчасове перемир'я у війні у дні 80-річчя "Дня перемоги".
Воно нібито триватиме з нуля годин з 7 на 8 травня до нуля годин з 10 на 11 травня. На цей час російська сторона обіцяє "зупинити всі бойові дії".
При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до припинення вогню "хоч відсьогодні", але у випадку, якщо РФ готова робити дзеркальні кроки.
У відповідь спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що триденне перемир'я Путіна нібито є "перевіркою готовності Києва" до довгострокового миру.
Нагадаємо, Трамп ще з початку передвиборчої кампанії намагається бути посередником між Росією та Україною для завершення війни.
Однак весь цей час риторика Трампа змінювалась як в бік України, так і в бік Росії. Зокрема, днями Трамп зазначав, що Вашингтон "став ближчим до однієї зі сторін". Але він не уточнив, йдеться про Україну чи Росію.
При цьому прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт розповіла, що реагуючи на ідею Путіна щодо триденного перемир'я Трамп заявив, що вимагає повного припинення вогню між Україною та Росією.
А сьогодні Трамп розповів, що хоче залучити президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана до припинення війни Росії проти України.
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