У Путіна цинічно відповіли на 30-денне перемир'я Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до перемир'я з РФ, але наполягає на 30-денному припиненні вогню. У Кремлі відреагували сказавши, що "чекають відповіді" щодо триденного перемир'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар спікера Кремля Дмитра Пєскова російським ЗМІ.

За його словами, пропозиція РФ про триденне перемир'я, яку раніше зробив російський диктатор Володимир Путін, є нібито "перевіркою готовності Києва" до довгострокового миру.

"Метою запропонованого Росією Великоднього перемир'я, а також нинішньої ініціативи щодо оголошення перемир'я на святкові дні, 8, 9, 10 травня, є перевіркою готовності Києва до пошуку шляхів для довгострокового і стійкого миру між Росією і Україною. Реакція влади України на ініціативу Росії ввести перемир'я - це тест на готовність України до миру", - стверджує Пєсков.

Він також додав, що в Кремлі чекають "остаточних заяв", і знову повторив тезу російської пропаганди, згадавши "неонацизм".

"Ми чекатимемо не двозначних, а остаточних заяв, а головне дій, спрямованих на деескалацію конфлікту у святкові дні", - сказав він.