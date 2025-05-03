У Путіна цинічно відповіли на 30-денне перемир'я Зеленського
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до перемир'я з РФ, але наполягає на 30-денному припиненні вогню. У Кремлі відреагували сказавши, що "чекають відповіді" щодо триденного перемир'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар спікера Кремля Дмитра Пєскова російським ЗМІ.
За його словами, пропозиція РФ про триденне перемир'я, яку раніше зробив російський диктатор Володимир Путін, є нібито "перевіркою готовності Києва" до довгострокового миру.
"Метою запропонованого Росією Великоднього перемир'я, а також нинішньої ініціативи щодо оголошення перемир'я на святкові дні, 8, 9, 10 травня, є перевіркою готовності Києва до пошуку шляхів для довгострокового і стійкого миру між Росією і Україною. Реакція влади України на ініціативу Росії ввести перемир'я - це тест на готовність України до миру", - стверджує Пєсков.
Він також додав, що в Кремлі чекають "остаточних заяв", і знову повторив тезу російської пропаганди, згадавши "неонацизм".
"Ми чекатимемо не двозначних, а остаточних заяв, а головне дій, спрямованих на деескалацію конфлікту у святкові дні", - сказав він.
Що передувало
Наприкінці квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив триденне "перемир'я" у травні. Зокрема, з нуля годин 8 травня до 00:00 з 10 на 11 травня. Виходячи зі слів Путіна, "перемир'я" передбачає повне зупинення всіх бойових дій. Але як відомо на практиці "великоднього перемир'я", повна зупинка вогню була лише в повітрі, але не на фронті.
Сьогодні український лідер Володимир Зеленський знову висловив готовність до припинення вогню, але зазначив, що Україна наполягає на 30-денному перемир'ї згідно із запропонованою стратегією США. Він також пояснив, що за короткий термін, пропонований Росією, неможливо про що-небудь домовитися.
"Безумовне припинення вогню - модель, яку запропонували американці. Ми йдемо по ній. З цієї дати або з іншої - бажано раніше. Так, давайте спробуємо на 30 днів. Чому припинення вогню на 30 днів? Тому що неможливо за три, п'ять, сім днів ні про що домовитися", - сказав президент України.
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