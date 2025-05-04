Трамп заінтригував: ми стали ближчими до однієї зі сторін у переговорах щодо України
США стали ближчими до однієї зі сторін у переговорах щодо миру між Україною та Росією. Проте іноді Білий дім близький до того, щоб відмовитися від посередництва.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
В інтерв'ю програмі Meet the Press президента США запитали, чи стало ближчим досягнення мирної угоди між Україною та Росією після того, як Київ та Вашингтон підписали угоду про надра. Трамп відповів, що сподівається на це.
"Вважаю, що ми стали ближчими до однієї зі сторін, хоча, можливо, не настільки до іншої. Побачимо. Не хотів би зараз уточнювати, до якої сторони ми ближче. Але ми уклали вигідну для американців угоду", - сказав очільник Білого дому.
Водночас Трамп припустив, що може настати момент, коли США відмовляться від ролі посередника між Україною та РФ. Однак відмовився уточнити, що може стати "червоною лінією" для такого кроку.
"Настане момент, коли я скажу: "Добре, продовжуйте, будьте далі дурнями". Іноді я близький до цього, а потім відбувається щось позитивне... Можливо, нічого не вийде - можливо, це просто неможливо. Ви повинні розуміти, тут величезна ненависть (між Україною та РФ - ред.)", - додав він.
Трамп та війна Росії проти України
Після повернення Трампа до Білого дому нова адміністрація США активізувала спроби "помирити" Україну та РФ, досягнувши припинення вогню, щоб потім ухвалити мирну угоду. Зокрема, Вашингтон запропонував Києві та Москві безумовне припинення вогню на 30 днів. Україна погодилася на це, Росія - уперто ігнорує, оголошуючи власні "перемир'я" на 2-3 дні.
Нещодавно держсекретар США Марко Рубіо допустив вихід США з мирного процесу, якщо найближчим часом не з’являться перспективи для перемир'я. Як писало видання Financial Times, Трамп дійсно може вийти з переговорів, виправдавши це "мінімальним прогресом". Такого сценарію побоюються в Європі.
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