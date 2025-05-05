"Це безглузда війна": Трамп хоче залучити Ердогана, щоб зупинити РФ в Україні
Президент США Дональд Трамп хоче залучити президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана до припинення війни Росії проти України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп написав у Truth Social.
"У мене щойно відбулася дуже хороша і продуктивна телефонна розмова з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, яка торкалася багатьох тем, включно війни Росії з Україною, все, що стосується Сирії, Гази і багато чого іншого", - написав Трамп.
Він розповів, що Ердоган запросив його відвідати Туреччину, а також анонсував його візит до Вашингтона. Трамп зауважив, що під час попереднього президентського терміну мав прекрасні стосунки з президентом Ердоганом.
Трамп зауважив, що співпрацював з Ердоганом з багатьох питань, включно з тим фактом, що він допоміг повернути пастора Ендрю Брансона, якого було ув'язнено, назад до Сполучених Штатів
"У будь-якому разі, я з нетерпінням чекаю можливості працювати з президентом Ердоганом над тим, щоб покласти край безглуздій, але смертельно небезпечній війні між Росією та Україною - зараз", - написав президент США.
Позиція Туреччини щодо війни в Україні
Туреччина займає відносно нейтральну позицію у війні в Україні, намагаючись зберегти баланс між підтримкою Києва та своїми відносинами з Москвою. Анкара засудила російське вторгнення і підтвердила свою підтримку територіальної цілісності України.
Проте Туреччина не приєдналася до західних санкцій проти Росії, продовжуючи економічні зв'язки з Москвою, але активно підтримує мирні переговори між Україною та Росією.
Нещодавно президент Ердоган повідомив, що Анкара використовує всі свої дипломатичні можливості для вирішення конфлікту в Україні.
Мирні зусилля Трампа
Варто нагадати, що Трамп намагається бути посередником між Росією та Україною для завершення війни.
Днями він зазначав, що Вашингтон "став ближчим до однієї зі сторін". Але він не уточнив, йдеться про Україну чи Росію.
Окрім цього Трамп не виключив, що США перестануть бути посередником між Україною і РФ.
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