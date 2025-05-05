Трамп оценил идею трехдневного перемирия от Путина в войне против Украины

Во время общения с журналистами Трамп напомнил о больших потерях как России, так и Украины на поле боя.

"Я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдет. Мы надеемся, что так и будет. Как вы знаете, Путин объявил о трехдневном прекращении огня, что звучит не так уж и много, но это очень много, если вы знаете, с чего мы начали", - заявил Трамп, упомянув, что до этого никто три года не разговаривал с Путиным.

Он все еще считает, что война России против Украины не должна была бы произойти.

"Вы будете очень разочарованы, когда узнаете реальное количество погибших. Намного больше. Во много раз больше, я считаю, - сказал Трамп.

Новое "перемирие" от Путина

Недавно Путин "из гуманитарных соображений" объявил о временном перемирии в войне в дни 80-летия "Дня победы".

Оно якобы продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На это время российская сторона обещает "остановить все боевые действия".

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня "хоть с сегодняшнего дня", но в случае, если РФ готова делать зеркальные шаги.

В ответ спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что трехдневное перемирие Путина якобы является "проверкой готовности Киева" к долгосрочному миру.