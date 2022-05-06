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Путин может объявить всеобщую мобилизацию: что это будет означать для Украины

Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В случае объявления Владимиром Путиным всеобщей мобилизации в РФ, на Украину будет сброшен огромный ресурс. Наша страна этого не исключает, поэтому готовится к такому сценарию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Александра Павлюка в интервью "Укринформу".

"Мобилизация в РФ и без того существует - скрытая. Но если она будет объявлена, это будет означать, что снова огромный ресурс будет брошен на Украину - без опыта, без подготовки, но массово будут отправлять сюда россиян. Готовимся и к этому, и это не исключено", - отметил Павлюк.

По его словам, все зависит от многих факторов.

"Главное - это боевые действия на востоке Украины, где сосредоточен основной боевой потенциал врага с задачей любой ценой выполнить свою задачу-минимум - захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Никто за ценой не стоит. Никто не считает людей, для них это обычная биомасса для достижения своих имперских замыслов", - подчеркнул Павлюк.

Он также отметил, что потенциал этот день в день неуклонно уменьшается благодаря нашим воинам, которые держатся на грани человеческих возможностей.

"Но когда он сойдет на нет - сложно просчитать. Поэтому от ситуации именно в этом регионе и зависит развитие событий в будущем, прогнозировать которые сейчас трудно, есть только надежда и вера в ВСУ", - резюмировал глава Киевской ОВА.

Напомним, что сегодня спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что всеобщей мобилизации в России не будет. Ранее сообщалось, что страна-агрессор планирует провести ее 9 мая.

Добавим, по данным британских военных Путин может объявить о начале всеобщей мобилизации в России 9 мая во время парада.

Подробнее о том, чего можно ждать от российского диктатора - в материале РБК-Украина.

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