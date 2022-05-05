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В России заявили, что всеобщей мобилизации не будет

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Москва, Четверг 05 мая 2022 21:26
В России заявили, что всеобщей мобилизации не будет Фото: спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин (duma.gov.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что всеобщей мобилизации в России не будет. Ранее сообщалось, что страна-агрессор планирует провести ее 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В ходе интервью Володина спросили о том, планируется ли в России всеобщая мобилизация из-за войны против Украины. Спикер категорически опроверг эти заявления.

"Нет, нет, нет. Я вам и в эфире, и без эфира это скажу", - сказал он во время интервью.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины допустили, что Владимир Путин может объявить полную мобилизацию в России.

Отметим, по данным британских военных Путин может объявить о начале всеобщей мобилизации в России 9 мая во время парада.

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