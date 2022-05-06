Путін може оголосити загальну мобілізацію: що це означатиме для України

"Мобілізація в РФ і без того існує - прихована. Але якщо вона буде оголошена, це означатиме, що знову величезний ресурс буде кинуто на Україну - без досвіду, без підготовки, але масово будуть відправляти сюди росіян. Готуємось і до цього, і це не виключено", - зазначив Павлюк.

За його словами, все залежить від багатьох чинників.

"Головне - це бойові дії на сході України, де зосереджений основний бойовий потенціал ворога із завданням за будь-яку ціну виконати свою задачу-мінімум - захопити територію Луганської та Донецької областей. Ніхто за ціною не стоїть. Ніхто не рахує людей, для них це звичайна біомаса для досягнення своїх імперських задумів", - підкреслив Павлюк.

Він також зазначив, що потенціал цей день у день неухильно зменшується завдяки нашим воїнам, які тримаються на межі людських можливостей.

"Але коли він зійде нанівець - складно прорахувати. Тому від ситуації саме в цьому регіоні і залежить розвиток подій в майбутньому, прогнозувати які наразі важко, є тільки надія та віра в ЗСУ", - резюмував голова Київської ОВА.

Нагадаємо, що сьогодні спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що загальної мобілізації в Росії не буде. Раніше повідомлялося, що країна-агресор планує провести її 9 травня.

Додамо, за даними британських військових Путін може оголосити про початок загальної мобілізації в Росії 9 травня під час параду.

Детальніше про те, чого можна чекати від російського диктатора - в матеріалі РБК-Україна.