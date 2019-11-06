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Путин объявил о дальнейшем наращивании вооружений в России

Новости » Политика     06.11.2019 - 13:18
Путин объявил о дальнейшем наращивании вооружений в России
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Россия продолжит вооружаться не имеющими аналогов системами

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия продолжит наращивать вооружения, однако готова быть инициатором "разоруженческого процесса". Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Путина, Россия продолжит наращивать оборонный потенциал.

"Наша армия и флот доказали свою высокую готовность, и мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран", - заявил Путин.

В то же время он подчеркнул, что это "не повод для того, чтобы кому-то угрожать".

"Напротив, мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом и наших новейших систем вооружения", - добавил Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин выводит РФ из соглашения о наказании за военную агрессию. Формальным поводом названо то, что фактически комиссия не работает с 1991 года, но Россия продолжает выплачивать взносы.

Кроме того, он заявлял, что гонка вооружений затронет Россию "в наименьшей степени".

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