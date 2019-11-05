У Путина назвали преждевременной привязку нормандского саммита к 2019

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

В Кремле утверждают, что Россия хочет как можно скорее провести встречу

Российская сторона считает преждевременным утверждать, что саммит "нормандской четверки" пройдет до конца 2019 года. Об этом заявил представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, Россия якобы хотела бы как можно скорее провести эту встречу, но "говорить о сроках пока рано".

"Позиция России по нормандскому формату неизменна и последовательна. Россия и президент Владимир Путин выступают за продолжение работы в нормандском формате. Хотим как можно скорее провести саммит, но вместе с тем считаем, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности", - сказал Песков.

При этом он прокомментировал, возможно ли проведение саммита до конца года.

"Пока преждевременно говорить, пока по-прежнему очень много вопросов остается на повестке дня", - отметил Песков и добавил, что на сегодня ведется работа по подготовке итогового документа.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что Российская Федерация требует согласовать документ, который будет итогом саммита "нормандской четверки".

Отметим, ожидается, что разведение сил на Донбассе на третьем участке стартует 8 ноября. После этого должна активизироваться подготовка к саммиту "нормандской четверки".