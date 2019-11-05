ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Путина назвали преждевременной привязку нормандского саммита к 2019

Новости » Политика     05.11.2019 - 15:02
У Путина назвали преждевременной привязку нормандского саммита к 2019
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

В Кремле утверждают, что Россия хочет как можно скорее провести встречу

Российская сторона считает преждевременным утверждать, что саммит "нормандской четверки" пройдет до конца 2019 года. Об этом заявил представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, Россия якобы хотела бы как можно скорее провести эту встречу, но "говорить о сроках пока рано".

"Позиция России по нормандскому формату неизменна и последовательна. Россия и президент Владимир Путин выступают за продолжение работы в нормандском формате. Хотим как можно скорее провести саммит, но вместе с тем считаем, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности", - сказал Песков.

При этом он прокомментировал, возможно ли проведение саммита до конца года.

"Пока преждевременно говорить, пока по-прежнему очень много вопросов остается на повестке дня", - отметил Песков и добавил, что на сегодня ведется работа по подготовке итогового документа.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что Российская Федерация требует согласовать документ, который будет итогом саммита "нормандской четверки".

Отметим, ожидается, что разведение сил на Донбассе на третьем участке стартует 8 ноября. После этого должна активизироваться подготовка к саммиту "нормандской четверки".

Украина направляла семь обращений к РФ с требованием отдать корабли
Новости Украины Владимир ПутинРоссийская ФедерацияНормандская четверка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь