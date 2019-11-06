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Путін оголосив про подальше нарощування озброєнь в Росії

Новини » Політика     06.11.2019 - 13:18
Путін оголосив про подальше нарощування озброєнь в Росії
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Росія продовжить озброюватися системами, що не мають аналогів

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія продовжить нарощувати озброєння, однак готова бути ініціатором "процесу роззброєння". Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Путіна, Росія продовжить нарощувати оборонний потенціал.

"Наша армія і флот довели свою високу готовність, і ми маємо намір нарощувати оборонний потенціал, ставити на бойове чергування системи гіперзвукового, лазерного, іншого сучасного озброєння, якого поки немає в інших країн", - заявив Путін.

У той же час він підкреслив, що це "не привід для того, щоб комусь погрожувати".

"Навпаки, ми готові зробити все від нас залежне для того, щоб підштовхнути процес роззброєння з урахуванням наших новітніх систем озброєння", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін виводить РФ з угоди про покарання за військову агресію. Формальним приводом названо те, що фактично комісія не працює з 1991 року, але Росія продовжує виплачувати внески.

Крім того, він заявляв, що гонка озброєнь торкнеться Росії "найменше".

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