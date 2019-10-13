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Путин заявил, что гонка вооружений затронет РФ "в наименьшей степени"

Новости » Политика    13.10.2019 - 21:26
Путин заявил, что гонка вооружений затронет РФ "в наименьшей степени"
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

По его словам, у РФ есть эксклюзивные оружие, которого нет у других стран

Президент России Владимир Путин заявил, что гонка вооружений затронет его страну в наименьшей степени, однако по его словам, РФ обладает эксклюзивным оружием, которого нет у других стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Al Arabiya, Sky Nеws Arabia.

"Не хотелось бы (холодной войны, - ред). Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть", - заявил Путин.

По словам Путина, Россия находится на седьмом месте по расходам на оборону, уступая США, Саудовской Аравии, Китаю, Великобритании, Франции, Японии, и обладает оружием, которого нет у других стран.

Напомним, ранее Путин заявил, что допускает новую гонку вооружений после выхода Соединенных Штатов Америки из ракетного договора. Путин поручил Минобороны, МИД России, а также Службе внешней разведки наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности.

2 августа договор между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией о ликвидации ракет средней и малой дальности прекратил действовать.

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Новости Украины Владимир ПутинОтвод вооружения
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