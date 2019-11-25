Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Украине

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Как отмечается, они обсудили ситуацию на Донбассе в контексте подготовки к "нормандской встрече".

"Затрагивались различные международные вопросы. Состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря саммита в "нормандском формате", - отметил он.

Пресс-секретарь рассказал, кто был на совещании.

"На встрече присутствовали глава администрации президента Антон Вайно, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин. Состоялся разговор по текущим вопросам социально-экономического развития страны", - добавил Песков.

Напомним, ранее в Кремле назвали закон об особом статусе Донбасса краеугольным.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевые вопросы, которые украинская сторона планирует поднять на саммите лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Добавим, нормандская встреча состоится 9 декабря в Париже.