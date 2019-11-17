В Кремле назвали закон об особом статусе Донбасса краеугольным

Фото: Дмитрий Песков (flickr.com)

По словам Пескова, лидеры "нормандской четверки" не понимают, как Украина будет согласовывать новый закон

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что лидеры "нормандской четверки" не понимают, как Украина согласовывать с так называемыми властями "ДНР" и "ЛНР" новый закон об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, это краеугольный закон.

"Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с "ДНР" и "ЛНР", а до сих пор Киев исключает прямые контакты. Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть тогда появится больше вопросов", - сказал он.

По словам Пескова, "нормандская четверка" рассчитывает на то, что украинская сторона "понимает, как они будут дальше себя вести и что будут делать с этим законом".

Напомним, боевики так называемой "Донецкой Народной Республики" хотят, чтобы Верховная рада Украины продлила действующий закон об особом статусе Донбасса, срок которого завершается 31 декабря 2019 года.

Кроме того, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не видит смысла в проведении встречи в нормандском формате, пока украинские власти не продлят действие закона об особом статусе Донбасса.