ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кремле назвали закон об особом статусе Донбасса краеугольным

Новости » Политика     17.11.2019 - 14:28
В Кремле назвали закон об особом статусе Донбасса краеугольным
Фото: Дмитрий Песков (flickr.com)

По словам Пескова, лидеры "нормандской четверки" не понимают, как Украина будет согласовывать новый закон

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что лидеры "нормандской четверки" не понимают, как Украина согласовывать с так называемыми властями "ДНР" и "ЛНР" новый закон об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, это краеугольный закон.

"Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с "ДНР" и "ЛНР", а до сих пор Киев исключает прямые контакты. Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть тогда появится больше вопросов", - сказал он.

По словам Пескова, "нормандская четверка" рассчитывает на то, что украинская сторона "понимает, как они будут дальше себя вести и что будут делать с этим законом".

Напомним, боевики так называемой "Донецкой Народной Республики" хотят, чтобы Верховная рада Украины продлила действующий закон об особом статусе Донбасса, срок которого завершается 31 декабря 2019 года.

Кроме того, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не видит смысла в проведении встречи в нормандском формате, пока украинские власти не продлят действие закона об особом статусе Донбасса.

Боевики трижды нарушили перемирие на Донбассе В "ДНР" не хотят нового закона об особом статусе Донбасса
Новости Украины ДонбассПесковОРДЛО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь