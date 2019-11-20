Зеленский назвал ключевые вопросы нормандской встречи

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Зеленский назвал 4 вопроса, которые украинская сторона планирует обсудить

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевые вопросы, которые украинская сторона планирует поднять на саммите лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия). Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, во-первых, украинская делегация попытается добиться "полного понимания" и получить список украинских пленных со сроками их возврата.

Вторым вопросом Зеленский назвал перемирие на Донбассе, которое должно быть с "понятными сроками".

"Не фейковое перемирие, а серьезное перемирие с понятными сроками и обязанностями, В третьих, контроль над границей и передача Украине контроля над границей Украина - Россия".

Также он заявил, что Украина будет добиваться возможности проведения местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированных территориях.

Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Станиці Луганської. Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Станиці Луганської. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 20 листопада 2019 р.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина на нормандской встрече готова пойти на компромисс, который принесет прогресс на Донбассе.

Напомним, нормандская встреча состоится 9 декабря в Париже. Глава государства ранее также заявлял, что на саммите он будет договариваться о возвращении наших территорий. Он отметил, что нужны реальные результаты в вопросе возвращения Донбасса.