ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский назвал ключевые вопросы нормандской встречи

Новости » Политика     20.11.2019 - 15:42
Зеленский назвал ключевые вопросы нормандской встречи
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Зеленский назвал 4 вопроса, которые украинская сторона планирует обсудить

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевые вопросы, которые украинская сторона планирует поднять на саммите лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия). Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, во-первых, украинская делегация попытается добиться "полного понимания" и получить список украинских пленных со сроками их возврата.

Вторым вопросом Зеленский назвал перемирие на Донбассе, которое должно быть с "понятными сроками".

"Не фейковое перемирие, а серьезное перемирие с понятными сроками и обязанностями, В третьих, контроль над границей и передача Украине контроля над границей Украина - Россия".

Также он заявил, что Украина будет добиваться возможности проведения местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированных территориях.

Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Станиці Луганської.

Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Станиці Луганської.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 20 листопада 2019 р.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина на нормандской встрече готова пойти на компромисс, который принесет прогресс на Донбассе.

Напомним, нормандская встреча состоится 9 декабря в Париже. Глава государства ранее также заявлял, что на саммите он будет договариваться о возвращении наших территорий. Он отметил, что нужны реальные результаты в вопросе возвращения Донбасса.

Путин рассказал об отношениях с Зеленским Зеркаль рассказала о роли Пристайко и Ермака во внешней политике Зеленского
Новости Украины Владимир ЗеленскийНормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь