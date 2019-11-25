Путін обговорив з Радою безпеки РФ ситуацію в Україні

Президент Росії Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ. Про це повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Як наголошується, вони обговорили ситуацію на Донбасі в контексті підготовки до "нормандської зустрічі".

"Порушувалися різні міжнародні питання. Відбувся обмін думками щодо ситуації на південному сході України в контексті підготовки до запланованого на 9 грудня саміту в "нормандському форматі", - зазначив він.

Прес-секретар розповів, хто був на нараді.

"На зустрічі були присутні глава адміністрації президента Антон Вайн, спікер Держдуми В'ячеслав Володін, секретар Радбезу Микола Патрушев, міністр оборони Сергій Шойгу, глава ФСБ Олександр Бортніков, директор СЗР Сергій Наришкін. Відбулася розмова з поточних питань соціально-економічного розвитку країни", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше в Кремлі назвали закон про особливий статус Донбасу наріжним.

Відзначимо, що президент України Володимир Зеленський назвав ключові питання, які українська сторона планує підняти на саміті лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Додамо, нормандська зустріч відбудеться 9 грудня в Парижі.