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У Путина заявили, что российских войск на Донбассе "не было и нет"

Новости » Политика     21.11.2019 - 12:04
У Путина заявили, что российских войск на Донбассе "не было и нет"
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

В то же время у Путина признали, что имеют каналы связи на Донбассе

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российских войск на Донбассе якобы "не было и нет". Об этом он заявил в комментарии российским СМИ.

В частности, представитель Путина в очередной раз заявил, что российских войск на оккупированном Донбассе нет.

"Их не было и нет. Но это не значит, что наши военные не имеют каналов по получению информации о близлежащих регионах к нашим границам. Это абсолютно нормальная практика", - заявил Песков.

Отметим, данное заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, какие именно военные докладывают Путину об обстрелах на Донбассе, если, по официальной версии, российских войск там якобы нет.

Напомним, вчера на инвестиционном форуме Путин заявил, что несогласованные с самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками" украинские законы о статусе Донбасса заведут ситуацию в тупик.

Отметим, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, на встрече в нормандском формате в Париже он будет поднимать вопросы освобождения всех украинских пленных.

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