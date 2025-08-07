Путін "не проти" зустрічі із Зеленським, але висунув умову

Можлива зустріч Зеленського та Путіна

Нагадаємо, днями речник Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що диктатор РФ Володимир Путін не виключає особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Однак зустріч, за його словами, можлива лише за умови проведення попередньої роботи.

1 серпня Путін виступив із низкою чергових хворих заяв. В тому числі він заявив, що він нібито хоче завершити війну з Україною. Але, за його словами, це можливо тільки на умовах Москви.

Зеленський у відповідь наголосив, що якщо це справді сигнал про готовність завершити війну, то пропозиція України про зустріч на рівні лідерів залишається чинною.

Після візиту спецпредставника США Стіва Віткоффа до Москви переговори про припинення війни в Україні знову активізувалися. У команді президента США Трампа готуються до тристоронньої зустрічі з Путіним і Зеленським, а президент України анонсував "багато дзвінків" щодо просування миру.

