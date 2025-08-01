Зеленський відповів на нові заяви Путіна: якщо це сигнал, ми готові до саміту

Якщо Росія дійсно хоче завершити війну і встановити міцний мир, Україна готова до зустрічі на рівні лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram та керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у Telegram .

Глава української держави зазначив, що в Києві підтримують зусилля президента США Дональда Трампа задля завершення війни Росії проти України, всіх убивств і досягнення гідного та тривалого миру.

Також Зеленський подякував усім тим країнам, які підтримують роботу для встановлення миру.

"Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну гідно й установити справді тривалий мир, а не просто спробу виграти ще час для війни та відтермінування санкцій, то Україна вкотре підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час", - наголосив президент.

Зеленський нагадав, що в Україні розуміють, хто насправді ухвалює рішення в Росії та хто має завершити війну. Це розуміє і весь світ. Тому Київ пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей технічних команд до розмови на рівні лідерів.

"Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії", - додав він.

Реакція Єрмака на заяви Путіна

У свою чергу Єрмак зазначив, що росіянам уже давно час перейти від порожніх балачок і життя у вигаданому світі до реальності.

"Зустріч лідерів можлива, тільки Росія не хоче цього", - зазначив він.

За словами керівника Офісу президента, росіяни роблять надто багато заяв про бажання встановити мир на тлі постійних обстрілів.

Єрмак нагадав, що Україна ще у березні погодилася на припинення вогню, яке запропонували США. Але Росія так і не пішла на такий крок.

"Треба переходити росіянам від брехні на лавці до конкретики", - наголосив він.