Путин "не против" встречи с Зеленским, но выдвинул условие

Возможная встреча Зеленского и Путина возможна

Напомним, на днях представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что диктатор РФ Владимир Путин не исключает личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако встреча, по его словам, возможна только при условии проведения предварительной работы.

1 августа Путин выступил с рядом очередных больных заявлений. В том числе он заявил, что он якобы хочет завершить войну с Украиной. Но, по его словам, это возможно только на условиях Москвы.

Зеленский в ответ подчеркнул, что если это действительно сигнал о готовности завершить войну, то предложение Украины о встрече на уровне лидеров остается в силе.

После визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Москву переговоры о прекращении войны в Украине снова активизировались. В команде президента США Трампа готовятся к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским, а президент Украины анонсировал "много звонков" по продвижению мира.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.