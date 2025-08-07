ua en ru
Путин "не против" встречи с Зеленским, но выдвинул условие

Четверг 07 августа 2025 15:31
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако глава Кремля подчеркнул, что для этого должны быть созданы "соответствующие условия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина, которое распространяют российские СМИ.

"Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот для создания таких условий, к сожалению, пока далеко", - сказал Путин.

О каких именно условиях идет речь, Путин не уточнил.

Возможная встреча Зеленского и Путина возможна

Напомним, на днях представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что диктатор РФ Владимир Путин не исключает личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако встреча, по его словам, возможна только при условии проведения предварительной работы.

1 августа Путин выступил с рядом очередных больных заявлений. В том числе он заявил, что он якобы хочет завершить войну с Украиной. Но, по его словам, это возможно только на условиях Москвы.

Зеленский в ответ подчеркнул, что если это действительно сигнал о готовности завершить войну, то предложение Украины о встрече на уровне лидеров остается в силе.

После визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Москву переговоры о прекращении войны в Украине снова активизировались. В команде президента США Трампа готовятся к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским, а президент Украины анонсировал "много звонков" по продвижению мира.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

