Путін назвав відповідь РФ на Tomahаwk для України і погрожує новою зброєю

Tomahawk для України

Нагадаємо, кілька днів тому президент США Дональд Трамп заявив, що рішення щодо поставок в Україну далекобійних ракет Tomahawk практично ухвалено.

Американський лідер уточнив, що хоче з'ясувати, що Україна може з ними зробити і куди їх запустити.

Водночас Axios із посиланням на неназвані джерела повідомило, що в Білому домі бояться "втратити контроль" над Україною в разі передачі таких ракет.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поставки Україні американських далекобійних ракет Tomahawk можуть змусити росіян протверезіти і сісти за стіл переговорів.