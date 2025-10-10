UA

Путін назвав відповідь РФ на Tomahаwk для України і погрожує новою зброєю

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія планує посилювати свої системи протиповітряної оборони на тлі повідомлень США про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Як повідомляє РБК-Україна, про це російський диктатор Володимир Путін заявив під час спілкування з журналістами.

"Наша відповідь - це посилення системи ППО Російської Федерації", - сказав Путін.

Російський диктатор також заявив, що в Росії зможуть найближчим часом повідомити про появу нових видів зброї, випробування нібито проходять успішно.

"Росія скоро анонсує свою нову зброю. А погрози Зеленського вдарити по Кремлю "Томагавками - не тільки шантаж, а й понти", - додав він.

Tomahawk для України

Нагадаємо, кілька днів тому президент США Дональд Трамп заявив, що рішення щодо поставок в Україну далекобійних ракет Tomahawk практично ухвалено.

Американський лідер уточнив, що хоче з'ясувати, що Україна може з ними зробити і куди їх запустити.

Водночас Axios із посиланням на неназвані джерела повідомило, що в Білому домі бояться "втратити контроль" над Україною в разі передачі таких ракет.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поставки Україні американських далекобійних ракет Tomahawk можуть змусити росіян протверезіти і сісти за стіл переговорів.

