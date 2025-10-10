Путин назвал ответ РФ на Tomahаwk для Украины и угрожает новым оружием

Tomahawk для Украины

Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что решение о поставках в Украину дальнобойных ракет Tomahawk практически принято.

Американский лидер уточнил, что хочет выяснить, что Украина может с ними сделать и куда их запустить.

В то же время Axios со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в Белом доме боятся "потерять контроль" над Украиной в случае передачи таких ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk могут заставить россиян протрезветь и сесть за стол переговоров.