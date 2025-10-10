RU

Путин назвал ответ РФ на Tomahаwk для Украины и угрожает новым оружием

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия планирует усиливать свои системы противовоздушной обороны на фоне сообщений США о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Как сообщает РБК-Украина, об этом российский диктатор Владимир Путин заявил во время общения с журналистами.

"Наш ответ - это усиление системы ПВО Российской Федерации", - сказал Путин.

Российский диктатор также заявил, что в России смогут в ближайшее время сообщить о появлении новых видов оружия, испытания якобы проходят успешно.

"Россия скоро анонсирует свое новое оружие. А угрозы Зеленского ударить по Кремлю "Томагавками" - не только шантаж, но и понты", - добавил он.

 

Tomahawk для Украины

Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что решение о поставках в Украину дальнобойных ракет Tomahawk практически принято.

Американский лидер уточнил, что хочет выяснить, что Украина может с ними сделать и куда их запустить.

В то же время Axios со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в Белом доме боятся "потерять контроль" над Украиной в случае передачи таких ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk могут заставить россиян протрезветь и сесть за стол переговоров.

