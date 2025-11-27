Путін назвав мирний план "набором питань", який може лягти в основу угоди

Зокрема Путін заявив, що проєктів мирного договору нібито не було - був "набір питань" для обговорення та остаточного формулювання. Він зізнався, що так званий "мирний план" обговорювався ще до саміту на Алясці, саме звідти "ростуть ноги" у згаданих 28 пунктів.

"І, як я вже оголошував публічно, його нам по певних каналах було передано. Ми з ним ознайомились. Після цього відбулися переговори у Женеві між американською делегацією та українською делегацією. І вони, я так зрозумів, між собою вирішили, що всі ці 28 пунктів треба поділити на чотири окремих складові", - заявив диктатор.

Путін також підтвердив, що Росія вже отримала варіант "мирного плану". Кремль згоден, що "план" може служити основою для переговорів.

"Загалом так і нам це все було передано. Загалом ми згодні, що це може бути покладено в основу майбутніх домовленостей", - сказав диктатор.

При цьому Путін додав, що говорити про "остаточні варіанти", мовляв, було б "неввічливо" - оскільки остаточних варіантів немає. Деякі речі, сказав диктатор, мають нібито "дуже принциповий характер".

"Загалом ми бачимо, що американська сторона в чомусь враховує нашу позицію, яка обговорювалася до Анкоріджа і після Аляски. Десь нам точно потрібно сідати та серйозно обговорювати якісь конкретні речі. Потрібно все покласти дипломатичною мовою", - заявив він.