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Путін навряд чи поїде на саміт G-20, - президент Індонезії

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Понеділок 07 листопада 2022 15:05
Путін навряд чи поїде на саміт G-20, - президент Індонезії Фото: президент Індонезії Джоко Відова (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Індонезії Джоко Відово заявив, що має "сильне відчуття", що президент РФ Володимир Путін не приїде на саміт "Великої двадцятки" на Балі наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Президент Індонезії заявив, що має "сильне відчуття", що Володимир Путін не візьме участь у саміті G20 на Балі, який відбудеться наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Також Відодо зазначив, що розмовляв із Путіним, але майже впевнений, що його не буде на заході.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія візьме участь у саміті "Великої двадцятки", але формату ще не визначили.

Пізніше прес-секретар президента України Олег Никифоров у коментарі РБК-Україна заявляв, що рішення про участь Зеленського в саміті G20 ще не ухвалене.

Крім того, як заявив сам Зеленський, він не братиме участі у саміті, якщо там буде російський диктатор Путін.

Минулого тижня Відодо повідомив, що три країни не підтвердили участі своїх лідерів у саміті "Великої двадцятки". Ймовірно, серед цих країн можуть бути РФ та Україна.

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