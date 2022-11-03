Зеленський не братиме участі у саміті G20, якщо там буде Путін
Президент України Володимир Зеленський не братиме участь у саміті "Великої двадцятки" на Балі, якщо там буде російський диктатор Володимир Путін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави української держави під час брифінгу, який транслювали на телемарафоні.
"Не стежу за участю інших у саміті "Двадцятки". Позиція моя особиста і позиція України полягала в тому, що якщо лідер Російської Федерації братиме участь, то Україна не братиме участі. Подивимося, як буде в майбутньому", - заявив Зеленський.
За словами президента, Україна готується до майбутнього саміту G20 і це питання, зокрема, обговорювалося під час телефонної розмови з лідером Індонезії Джоко Відодо.
"У будь-якому разі ми сьогодні були знову запрошені. Ще раз подивимося - тут кілька днів залишилося", - додав Зеленський.
Зазначимо, що саміт G20 пройде цього року на Балі, він розпочнеться вже 15 листопада.
Нагадаємо раніше Відодо заявляв, що лідери трьох країн все ще не підтвердили свою участь у зустрічі лідерів "Великої двадцятки".
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