Путин вряд ли поедет на саммит G-20, - президент Индонезии

Президент Индонезии Джоко Видово заявил, что у него "сильное ощущение", что президент РФ Владимир Путин не приедет на саммит "Большой двадцатки" на Бали на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Также Видодо отметил, что разговаривал с Путиным, но почти уверен, что его не будет на мероприятии.

"Президент Индонезии заявил, что у него "сильное ощущение ", что Владимир Путин не примет участие в саммите G20 на Бали, который состоится на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия примет участие в саммите "Большой двадцатки", но формат еще не определили.

Позже пресс-секретарь президента Украины Олег Никифоров в комментарии РБК-Украина заявлял, что решение об участии Зеленского в саммите G20 еще не принято.

Кроме того, как заявил сам Зеленский, он не будет участвовать в саммите, если там будет российский диктатор Путин.

На прошлой неделе Видодо сообщил, что три страны не подтвердили участия своих лидеров в саммите "Большой двадцатки". Вероятно, в числе этих стран могут быть РФ и Украина.

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