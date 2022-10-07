Яка ситуація на білоруському кордоні та чи наважиться Лукашенко напасти на Україну

Білорусь продовжує посилювати оборонні можливості власної армії на кордоні з Україною. Водночас Лукашенко, як й раніше, ймовірно продовжуватиме ухилятися від безпосередньої участі у війні.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав військовий експерт Владислав Селезньов.

Ситуація на кордоні

Спільний кордон України та Білорусі становить приблизно 1100 кілометрів. З того боку активно влаштовують інженерно-фортифікаційні споруди, відпрацьовують різного роду маневри, спрямовані на посилення оборонних можливостей власної армії.

Що з себе представляє білоруська армія? Це фактично шість бригад – це бригади спецпризначення та мотострілецькі бригади, які спроможні діяти. Протягом останніх трьох тижнів вони постійно знаходяться на полігонах.

Як відзначав "Білоруський гаюн", за останні 23 тижні навчань армія стала спроможною тримати оборону. Однак через відсутність реального досвіду ведення бойових дій, вона не є придатною для проведення наступальних операцій.

Області, які межують з Білоруссю, а саме Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська також мають потужну мережу інженерно-фортифікаційних споруд на якій перебуває визначений склад ЗСУ.

Участь Лукашенка у війні проти України

З якою метою Путін може змушувати Лукашенка вступити у війну:

щоб перерізати логістичні маршрути поставок озброєння. Росія може планувати наступ через Коваль - Луцьк у бік Львова;

щоб спробувати захопити Київ.

Щодо наступу на столицю, то Білорусь не має такої мережі, аби спробувати виконати завдання щодо окупації Києва.

Найімовірніше те, що найбільший фахівець з "петляння" на просторах СНД Олександр Лукашенко й надалі продовжуватиме ухилятися від безпосередньої участі в війні. Водночас він готовий й надалі надавати територію, повітряний простір та залізничну інфраструктуру Білорусі. Вже була інформація про те, що на залізничних шляхах країни проводяться певні заходи для підготовки інфраструктури для військових ешелонів.

Також можливо, що після завершення цих дій, Росія намагатиметься перекинути частину своєї живої сили на територію Білорусі, аби атакувати Україну з півночі. Для створення загрози Москва може направити туди 20 тисяч мобілізованих. Попри усе, якщо це й справді перетвориться у реальний наступ, то сумнівно, що Путін отримає очікуваний результат, оскільки російська армія початку жовтня неспівставна з армією кінця лютого 2022 року. Тим часом наші воїни стали ще більш підготовлені.

Полідержавна війна

Водночас є ще інший момент. Як тільки-но Білорусь вступає й війну, це перестає бути так званою "спеціальною військовою операцією" в російському трактуванні, а стає полідержавною війною – фактично Третьою світовою війною. Як на це відреагують країни Балтії, Польща, маючи в себе на кордонах найбільшу за масштабами війну з часів Другої світової? Як варіант, вони будуть змушені втрутитися.