Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Путін нафантазував "успіхи" РФ та заговорив про кінець війни

19:51 29.05.2026 Пт
2 хв
Диктатору наснилося, що його війська "наступають кожного дня"
aimg Валерій Ульяненко
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін видав чергову порцію маячні щодо війни в Україні. За його словами, армія окупантів нібито наступає на фронті кожного дня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це диктатор заявив під час прес-конференції.

За словами Путіна, російські війська "наступають кожного божого дня", але так звана "спецоперація" наближається до завершення.

"Ситуація на полі бою складається таким чином, що це дає нам право говорити, що ситуація наближається до завершення", - нафантазував він.

Водночас терміни цього "завершення" диктатор назвати не зміг. Він заявив, що "називати конкретні терміни в умовах бойових дій неможливо" і "просто необачно".

Нагадаємо, нещодавно розвідка Естонії заявила, що у російського диктатора залишається дедалі менше часу, щоб нав’язати Україні свої умови у війні. Ситуація на фронті зайшла у глухий кут, а всередині Росії посилюються економічні та соціальні проблеми.

Крім того, керівник ОП Кирило Буданов повідомив, що Росія не може досягти початкових цілей у війні з Україною. Він додав, що тому країна-агресорка "знижує планку" та висуває нові вимоги.

Водночас FT нещодавно написало, що командування РФ пообіцяло Володимиру Путіну захопити Донбас до осені. Вони доповідають йому, що українська армія нібито виснажена, фронт руйнується і сил в України стає менше.

Зазначимо, Bloomberg писало, що частина високопосадовців у Кремлі визнають, що війна проти України зайшла у глухий кут. Вони також не бачать безпечного виходу з цієї ситуації для режиму.

