Путін нафантазував "успіхи" РФ та заговорив про кінець війни

За словами Путіна, російські війська "наступають кожного божого дня", але так звана "спецоперація" наближається до завершення.

"Ситуація на полі бою складається таким чином, що це дає нам право говорити, що ситуація наближається до завершення", - нафантазував він.

Водночас терміни цього "завершення" диктатор назвати не зміг. Він заявив, що "називати конкретні терміни в умовах бойових дій неможливо" і "просто необачно".

Нагадаємо, нещодавно розвідка Естонії заявила, що у російського диктатора залишається дедалі менше часу, щоб нав’язати Україні свої умови у війні. Ситуація на фронті зайшла у глухий кут, а всередині Росії посилюються економічні та соціальні проблеми.

Крім того, керівник ОП Кирило Буданов повідомив, що Росія не може досягти початкових цілей у війні з Україною. Він додав, що тому країна-агресорка "знижує планку" та висуває нові вимоги.