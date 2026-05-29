Путин нафантазировал "успехи" РФ и заговорил о конце войны

19:51 29.05.2026 Пт
2 мин
Диктатору приснилось, что его войска "наступают каждый день"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин выдал очередную порцию бреда относительно войны в Украине. По его словам, армия оккупантов якобы наступает на фронте каждый день.

Как сообщает РБК-Украина, об этом диктатор заявил во время пресс-конференции.

Читайте также: Россия перешла очередную черту: как Украина и Европа реагируют на удар "Шахеда" в Румынии

По словам Путина, российские войска "наступают каждый божий день", но так называемая "спецоперация" близится к завершению.

"Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить, что ситуация приближается к завершению", - нафантазировал он.

В то же время сроки этого "завершения" диктатор назвать не смог. Он заявил, что "называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно" и "просто опрометчиво".

Напомним, недавно разведка Эстонии заявила, что у российского диктатора остается все меньше времени, чтобы навязать Украине свои условия в войне. Ситуация на фронте зашла в тупик, а внутри России усиливаются экономические и социальные проблемы.

Кроме того, руководитель ОП Кирилл Буданов сообщил, что Россия не может достичь первоначальных целей в войне с Украиной. Он добавил, что поэтому страна-агрессор "снижает планку" и выдвигает новые требования.

В то же время FT недавно написало, что командование РФ пообещало Владимиру Путину захватить Донбасс до осени. Они докладывают ему, что украинская армия якобы истощена, фронт разрушается и сил у Украины становится меньше.

Отметим, Bloomberg писало, что часть высокопоставленных чиновников в Кремле признают, что война против Украины зашла в тупик. Они также не видят безопасного выхода из этой ситуации для режима.

