Путін може запропонувати перемир'я в обмін на скасування деяких санкцій, - Зеленський

"Я думаю, що Росія може порушити питання про перемир'я в обмін на скасування санкцій щодо певних підприємств. Я знаю, що вони порушують питання про скасування санкцій щодо SWIFT, щоб їхні банки могли працювати. Для України все це є великим ризиком", - наголосив президент.

Глава держави закликав США та Європу зберегти санкції проти Росії і не піддаватися спробам Москви їх пом'якшити.

Все залежить від ситуації на Близькому Сході

За словами Зеленського, Україна перебуває в підвішеному стані, очікуючи на відновлення мирних переговорів, які могли б покласти край війні з Росією. Він зауважив, що головною перешкодою є відволікання уваги, спричинене конфліктом в Ірані.

"Україна ще не отримала жодних нових сигналів ані від Росії, ані від США щодо того, коли переговори можуть поновитися, тоді як американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер все ще розглядають можливість візиту до Києва", - сказав він.

Президент зазначив, що нових відомостей про те, коли і де можуть відбутися переговори, організовані адміністрацією Трампа, не з’явилося.

"Гадаю, все залежить від того, як розвиватиметься ситуація на Близькому Сході", - вважає він.

Bloomberg пише, що Київ і Москва продовжують обмінюватися полоненими, а керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що бачить прогрес у переговорах. Він також зауважив, що не очікує, що війна триватиме ще довго, хоча загальна ситуація не покращилася.

Перемир'я на 9 травня

Нагадаємо, питання ймовірного перемир'я до 9 травня останнім часом стало однією з головних тем в інформаційному просторі.

Зокрема, у Центрі протидії дезінформації пояснили, що Путін пропонує перемир'я, оскільки не може гарантувати безпеку навіть в Москві. Зазначається, що російська ініціатива не має нічого спільного з намірами досягти миру.