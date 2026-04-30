Путин может предложить перемирие в обмен на отмену некоторых санкций, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин может использовать тему перемирия для отмены некоторых санкций. В то же время никаких сигналов от РФ или США касательно переговоров Киев не получал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для Bloomberg .

"Я думаю, что Россия может поднять вопрос о перемирии в обмен на отмену санкций в отношении определенных предприятий. Я знаю, что они поднимают вопрос об отмене санкций в отношении SWIFT, чтобы их банки могли работать. Для Украины все это является большим риском", - подчеркнул президент.

Глава государства призвал США и Европу сохранить санкции против России и не поддаваться попыткам Москвы их смягчить.

Все зависит от ситуации на Ближнем Востоке

По словам Зеленского, Украина находится в подвешенном состоянии, ожидая возобновления мирных переговоров, которые могли бы положить конец войне с Россией. Он отметил, что главным препятствием является отвлечение внимания, вызванное конфликтом в Иране.

"Украина еще не получила никаких новых сигналов ни от России, ни от США касательно того, когда переговоры могут возобновиться, тогда как американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер все еще рассматривают возможность визита в Киев", - сказал он.

Президент отметил, что новых сведений о том, когда и где могут состояться переговоры, организованные администрацией Трампа, не появилось.

"Думаю, все зависит от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке", - считает он.

Bloomberg пишет, что Киев и Москва продолжают обмениваться пленными, а руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что видит прогресс в переговорах. Он также отметил, что не ожидает, что война продлится еще долго, хотя общая ситуация не улучшилась.

Перемирие на 9 мая

Напомним, вопрос вероятного перемирия до 9 мая в последнее время стал одной из главных тем в информационном пространстве.

В частности, в Центре противодействия дезинформации объяснили, что Путин предлагает перемирие, поскольку не может гарантировать безопасность даже в Москве. Отмечается, что российская инициатива не имеет ничего общего с намерениями достичь мира.