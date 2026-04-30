Путин может предложить перемирие в обмен на отмену некоторых санкций, - Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин может использовать тему перемирия для отмены некоторых санкций. В то же время никаких сигналов от РФ или США касательно переговоров Киев не получал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для Bloomberg.
"Я думаю, что Россия может поднять вопрос о перемирии в обмен на отмену санкций в отношении определенных предприятий. Я знаю, что они поднимают вопрос об отмене санкций в отношении SWIFT, чтобы их банки могли работать. Для Украины все это является большим риском", - подчеркнул президент.
Глава государства призвал США и Европу сохранить санкции против России и не поддаваться попыткам Москвы их смягчить.
Все зависит от ситуации на Ближнем Востоке
По словам Зеленского, Украина находится в подвешенном состоянии, ожидая возобновления мирных переговоров, которые могли бы положить конец войне с Россией. Он отметил, что главным препятствием является отвлечение внимания, вызванное конфликтом в Иране.
"Украина еще не получила никаких новых сигналов ни от России, ни от США касательно того, когда переговоры могут возобновиться, тогда как американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер все еще рассматривают возможность визита в Киев", - сказал он.
Президент отметил, что новых сведений о том, когда и где могут состояться переговоры, организованные администрацией Трампа, не появилось.
"Думаю, все зависит от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке", - считает он.
Bloomberg пишет, что Киев и Москва продолжают обмениваться пленными, а руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что видит прогресс в переговорах. Он также отметил, что не ожидает, что война продлится еще долго, хотя общая ситуация не улучшилась.
Перемирие на 9 мая
Напомним, вопрос вероятного перемирия до 9 мая в последнее время стал одной из главных тем в информационном пространстве.
В частности, в Центре противодействия дезинформации объяснили, что Путин предлагает перемирие, поскольку не может гарантировать безопасность даже в Москве. Отмечается, что российская инициатива не имеет ничего общего с намерениями достичь мира.
В Кремле сделали новое заявление о перемирии на 9 мая, отмечая, что окончательное решение должен принять лично российский диктатор. В то же время четких дат или условий до сих пор нет.
Отметим, Украина выяснит у команды Трампа детали предложения страны-агрессора о перемирии на 9 мая. Зеленский отметил, что Киев готов к миру, но не к иллюзиям и тактическим манипуляциям со стороны врага.