Путін може використовувати Лукашенка для ухилення від західних санкцій, - ISW

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко може сприяти китайсько-російським схемам ухилення від санкцій під час офіційного візиту до Пекіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики процитували видання що у поїздці Лукашенко підпише пакет угод про розвиток спільних проектів, торговельно-економічну, інвестиційну, гуманітарну співпрацю та політичну співпрацю з Китаєм.
У звіті мовиться, що раніше диктатор
Окрім цього, інформують фахівці, під час візиту до Китаю Л
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