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Путин может использовать Лукашенко для уклонения от западных санкций, - ISW

Фото: Путин может использовать Лукашенко для уклонения от западных санкций (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Белорусский диктатор Александр Лукашенко может способствовать китайско-российским схемам уклонения от санкций в ходе официального визита в Пекин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики процитировали издание , которое писало, что в поездке Лукашенко подпишет пакет соглашений о развитии совместных проектов, торгово-экономическом, инвестиционном, гуманитарном сотрудничестве и политическом сотрудничестве с Китаем.

В отчете говорится, что ранее диктатор

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