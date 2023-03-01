Путин может использовать Лукашенко для уклонения от западных санкций, - ISW

Белорусский диктатор Александр Лукашенко может способствовать китайско-российским схемам уклонения от санкций в ходе официального визита в Пекин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики процитировали издание , которое писало, что в поездке Лукашенко подпишет пакет соглашений о развитии совместных проектов, торгово-экономическом, инвестиционном, гуманитарном сотрудничестве и политическом сотрудничестве с Китаем.
В отчете говорится, что ранее диктатор
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