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Хочу вірити, що Китай на боці справедливого миру, а не в обіймах Росії, - Зеленський

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П'ятниця 24 лютого 2023 18:53
Хочу вірити, що Китай на боці справедливого миру, а не в обіймах Росії, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Китай обере сторону України, оскільки допомога Росії може призвести до Третьої світової війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Володимира Зеленського під час пресконференції.

"Я хочу вірити, що Китай буде на боці справедливого миру, а це значить на нашому боці. Я дуже хочу вірити, що Китай не буде постачати зброю Росії. І для мене це дуже важливо, для мене це пункт №1. Я роблю все, щоб не допустити цього", - заявив президент.

Зеленський зауважив, що в інакшому випадку Китаю ліпше дотримуватись нейтральної позиції, ніж бути в обіймах Росії, оскільки це може призвести до Третьої світової війни.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна планує долучити до формули миру якомога більшу кількість країн, у тому ж числі представників Латинської Америки, Африканського контингенту, Індії та Китаю.

Тим часом Пекін заявив про дотримання "відповідальний підхід" щодо військового експорту та заперечив допомогу Росії.

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