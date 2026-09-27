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Путін може поїхати на саміт G20 у Маямі? У Кремлі зробили заяву

16:31 27.09.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Путін може поїхати на саміт G20 у Маямі? У Кремлі зробили заяву Фото: Володимир Путін (Getty Images)
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Російський диктатор Володимир Путін поки не ухвалив рішення щодо своєї участі в новому саміті "Групи двадцяти".

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вести".

За словами Пєскова, Москва не поспішає робити далекосяжні висновки після запрошення Путіна на саміт G20 у США.

Однак він також додав, що влада РФ позитивно оцінює сам факт такого запрошення.

На цьому тлі речник російського диктатора повідомив, що Путін поки не ухвалив остаточного рішення, тому можливість його візиту до Маямі досі залишається відкритим питанням.

Також Пєсков додав, що під час ухвалення цього рішення враховуватимуть усі обставини, однак не розкрив, які саме.

Речник Кремля стверджує, що Росія у будь-якому разі братиме активну участь у роботі "Групи двадцяти".

Що важливо розуміти: про запрошення Путіна на саміт G20, який відбудеться у грудні в Маямі, 23 вересня оголосив держсекретар США Марко Рубіо. Це сталося під час Генеральної асамблеї ООН.

Зеленський і Путін можуть зустрітися на G20

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би провести особисту зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту "Групи двадцяти" у Маямі.

Окрім того, український лідер допустив тристоронню зустріч із президентом США Трампом та главою Кремля на G20.

Однак влада РФ укотре повторила, що Путін нібито готовий зустрітися із Зеленським винятково у Москві.

На тлі останніх подій американські сенатори закликали Трампа скасувати запрошення російського диктатора на саміт "Великої двадцятки".

А глава МЗС Німеччини пояснив, як участь Путіна у G20 все-таки може наблизити завершення війни проти України.

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Володимир Путін Сполучені Штати Америки Пєсков Війна Росії проти України
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