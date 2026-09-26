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Сенатори закликали Трампа скасувати запрошення Путіна на саміт G20, - WP

03:22 26.09.2026 Сб
2 хв
aimg Едуард Ткач
Сенатори закликали Трампа скасувати запрошення Путіна на саміт G20, - WP Фото: Володимир Путін та Дональд Трамп (Getty Images)
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У четвер, 24 вересня, група з 14 сенаторів від обох партій закликала президента США Дональда Трампа скасувати запрошення диктатору РФ Володимиру Путіну на саміт G20 у Маямі в грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Законодавці з комітетів із збройних сил та закордонних справ наголосили, що запрошення легітимізує напад РФ на Україну.

"Путін несе одноосібну відповідальність за розв’язання Росією повномасштабної агресивної війни проти України. Дозвіл йому взяти участь у саміті G20 у США викликає серйозне занепокоєння щодо легітимізації та нормалізації діяльності уряду, який продовжує щодня обстрілювати цивільні об’єкти України", – написали сенатори у листі.

Вони зазначили, що Путін, голова Мінфіну РФ Антон Силуанов та інші члени російської делегації перебувають під санкціями США за участь у діях, які вважаються загрозою нацбезпеці.

Законодавці пояснюють, що диктатор РФ може мати мало стимулів погоджуватися на припинення вогню, якщо він не буде ізольований від міжнародного співтовариства.

WP додало, що ініціаторами звернення до Трампа виступили сенатори Роджер Уікер (республіканець) та Джин Шахін (демократ), а також лист підписали ще шість інших республіканців та сенаторів.

Що передувало

Нагадаємо, днями держсекретар Марко Рубіо заявив, що США запросили диктатора РФ Володимира Путіна на саміт G20, який заплановано на 14-15 травня до Майамі.

Після цього речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва вітає запрошення, додавши, що це питання буде розглянуте через дипломатичні канали.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський припустив, що майбутній саміт G20 може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі України, США та Росії. Він наголосив, що Київ готовий підтримати такий формат переговорів.

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G20 Володимир Путін Дональд Трамп
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