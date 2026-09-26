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У Німеччині пояснили, як участь Путіна у G20 може наблизити завершення війни

16:29 26.09.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
У Німеччині пояснили, як участь Путіна у G20 може наблизити завершення війни Фото: Володимир Путін (Getty Images)
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Участь російського диктатора Володимира Путіна у саміті "Групи двадцяти" може стати початком серйозних мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Таку думку озвучив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

На переконання глави МЗС ФРН, якщо такий шанс дійсно з'явиться, його не можна прогавити.

Вадефуль вважає, що саміт G20 також допоможе зрозуміти, чи готовий сам глава Кремля говорити про завершення бойових дій.

"Ми багато разів закликали російський уряд і Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. І якщо така можливість є, то, ймовірно, це стане принаймні початком серйозних переговорів", - зазначив німецький дипломат.

На цьому тлі він нагадав, що важливою умовою для проведення переговорів є режим припинення вогню.

Варто зазначити, що заява Вадефуля щодо потенційної участі Путіна у саміті G20 йде врозріз із позицією інших представників німецької влади.

Так, речник канцлера Фрідріха Мерца - Стефан Корнеліус - нещодавно заявив, що "німецький уряд не розглядає відносини з Росією як звичайний бізнес".

Таким чином офіційний Берлін дав зрозуміти, що не підтримує запрошення глави Кремля на саміт "Великої двадцятки".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що американські сенатори закликали Трампа скасувати запрошення Путіна на саміт G20.

Також ми писали, що український президент Володимир Зеленський допускає тристоронню зустріч із Трампом та Путіним у межах "Великої двадцятки".

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