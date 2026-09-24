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Зеленський допустив тристоронню зустріч із Трампом та Путіним на G20

09:19 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Анастасія Никончук
Зеленський допустив тристоронню зустріч із Трампом та Путіним на G20 Фото: Володимир Зеленський (GettyImages)
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутній саміт G20 у Майамі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі України, США та Росії. Київ готовий підтримати такий формат за наявності відповідної домовленості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Суспільного".

G20 може стати майданчиком для переговорів

Зеленський розповів, що українська та американська сторони вже обговорювали можливість проведення тристоронньої зустрічі під час саміту. За його словами, формат G20 може створити умови для переговорів за участю представників трьох країн.

"Я вважаю, що це одна з найкращих можливостей, яку запропоновано американською стороною, президентом Трампом щодо G20. Я вважаю, що це потенційна можливість, коли може відбутися тристороння зустріч із реальним результатом", - сказав Зеленський.

Що може забезпечити результат

На думку президента, додаткові можливості для переговорів беруть участь у саміті інших впливових держав. Зокрема, йдеться про Китай, Індію, країни Близького Сходу та європейських партнерів України. Деякі з цих держав продовжують підтримувати економічні зв'язки із Росією.

Зеленський наголосив, що Київ готовий взяти участь у такій зустрічі, якщо сторони домовляться про відповідний формат.

"Це така, на мою думку, можлива атмосфера, де може бути результат. Безумовно, Україна підтримуватиме, якщо буде такий формат і буде відповідна домовленість", - додав президент.

Можливість проведення зустрічі обговорюється на тлі запрошення російського лідера Володимира Путіна на грудневий саміт G20 до Майамі.

Нагадуємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що за час повномасштабної війни йому доводилося приймати безліч складних рішень, і не всі були правильними. За його словами, саме велика кількість щоденних рішень та домовленостей стала причиною допущених помилок.

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