Зеленський готовий зустрітися з Путіним на G20

Президент України Володимир Зеленський хоче домовитися про особисту зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту "Групи двадцяти" у Маямі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

За словами глави держави, він полетить до Маямі, якщо глава Кремля відвідає саміт лідерів країн "Великої двадцятки" (G20).

Як відомо, ця політична подія має відбутися у грудні 2026 року.

"Ми маємо там бути. Ми маємо зустрітися, поговорити та ухвалити рішення", - заявив Зеленський.

Президент України також наголосив, що те, що він збирається сказати Путіну, має менше значення, ніж результати.

"Річ не в словах. Що я йому скажу чи що він хоче сказати мені - це не має значення. Результати мають значення. Ось і все", - пояснив він.

Кремль поки що відмовляється повідомляти, чи полетить російський диктатор до Маямі на саміт G20. Востаннє особисто він був присутній на зустрічі "Групи двадцяти" ще сім років тому.

Попри це, у серпні міністр фінансів Росії Антон Сілуанов отримав запрошення від США взяти участь у зустрічі країн G20 у Північній Кароліні. Це спровокувало шквал критики з боку європейських політиків.

Що важливо розуміти, Зеленський і Путін жодного разу не проводили перемовини із лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України.

Єдина особиста зустріч президента України та російського диктатора відбулася 9 грудня 2019 року в Парижі, під час саміту "нормандської четвірки".

Вони провели двосторонні переговори тет-а-тет, які тривали близько 10-15 хвилин. Після цього відбулися ширші переговори української та російської делегацій.