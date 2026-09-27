Путин может поехать на саммит G20 в Майами? В Кремле сделали заявление

Российский диктатор Владимир Путин пока не принял решение касательно своего участия в новом саммите "Группы двадцати".

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Вести ".

По словам Пескова, Москва не спешит делать далеко идущие выводы после приглашения Путина на саммит G20 в США.

Однако он также добавил, что власти РФ положительно оценивают сам факт такого приглашения.

На этом фоне представитель российского диктатора сообщил, что Путин пока не принял окончательного решения, поэтому возможность его визита в Майами до сих пор остается открытым вопросом.

Также Песков добавил, что при принятии этого решения будут учитываться все обстоятельства, однако не раскрыл, какие именно.

Спикер Кремля утверждает, что Россия в любом случае будет активно участвовать в работе "Группы двадцати".

Что важно понимать: о приглашении Путина на саммит G20, который состоится в декабре в Майами, 23 сентября объявил госсекретарь США Марко Рубио. Это произошло во время Генеральной Ассамблеи ООН.