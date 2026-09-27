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Путин может поехать на саммит G20 в Майами? В Кремле сделали заявление

16:31 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Путин может поехать на саммит G20 в Майами? В Кремле сделали заявление Фото: Владимир Путин (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин пока не принял решение касательно своего участия в новом саммите "Группы двадцати".

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вести".

По словам Пескова, Москва не спешит делать далеко идущие выводы после приглашения Путина на саммит G20 в США.

Однако он также добавил, что власти РФ положительно оценивают сам факт такого приглашения.

На этом фоне представитель российского диктатора сообщил, что Путин пока не принял окончательного решения, поэтому возможность его визита в Майами до сих пор остается открытым вопросом.

Также Песков добавил, что при принятии этого решения будут учитываться все обстоятельства, однако не раскрыл, какие именно.

Спикер Кремля утверждает, что Россия в любом случае будет активно участвовать в работе "Группы двадцати".

Что важно понимать: о приглашении Путина на саммит G20, который состоится в декабре в Майами, 23 сентября объявил госсекретарь США Марко Рубио. Это произошло во время Генеральной Ассамблеи ООН.

Зеленский и Путин могут встретиться на G20

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным во время саммита "Группы двадцати" в Майами.

Кроме того, украинский лидер допустил трехстороннюю встречу с президентом США Трампом и главой Кремля на G20.

Однако власти РФ снова повторили, что Путин якобы готов встретиться с Зеленским исключительно в Москве.

На фоне последних событий американские сенаторы призвали Трампа отменить приглашение российского диктатора на саммит "Большой двадцатки".

А глава МИД Германии объяснили, как участие Путина в G20 все-таки может приблизить завершение войны против Украины.

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