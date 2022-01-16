Путин "мастер" нагнетать страхи. Он останавливается лишь там, где его останавливают, - Кулеба

"Путин мастер нагнетать страхи. За многие годы его (Путина - ред.) модель поведения уже стала очевидной. Сначала, он создает проблемы и кризисы. Затем он приглашает других обсудить и решить проблемы вместе с ним. И в конце сам предлагает решение, что требуют уступок от оппонентов", - пояснил министр.

Кулеба выразил надежду, что новое правительство Германии будет решительно противостоять российской угрозе и шантажу.

"Президент Путин останавливается только там, где его останавливают, он понимает только язык силы. Как я уже сказал, наша сила в нашем единстве, и мы должны работать вместе, чтобы реализовать трехуровневый пакет сдерживания. Нам нужно ясно заявить о неприемлемой цене дальнейшей агрессии, одновременно вступая в дипломатические отношения с Россией и убеждая Москву использовать дипломатию вместо применения силы", - отметил глава МИД.