Путін "майстер" нагнітати страхи. Він зупиняється лише там, де його зупиняють, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що з роками модель поведінки російського президента стала очевидною. Він вважає, що Путін зупинятиметься тільки там, де його зупиняють, а тому Захід має зберегти єдність, аби переконати Кремль застосовувати дипломатію замість сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби в інтерв'ю Bild.
"Путін майстер нагнітати страхи. За багато років його (Путіна - ред.) модель поведінки вже стала очевидною. Спочатку, він створює проблеми та кризи. Потім він запрошує інших обговорити та вирішити проблеми разом з ним. І врешті - сам пропонує рішення, що вимагають поступок від опонентів", - пояснив міністр.
Кулеба висловив сподівання, що новий уряд Німеччини буде рішуче протистояти російській загрозі та шантажу.
"Президент Путін зупиняється лише там, де його зупиняють, він розуміє лише мову сили. Як я вже сказав, наша сила в нашій єдності, і ми маємо працювати разом, щоб реалізувати трирівневий пакет стримування. Нам потрібно ясно заявити про неприйнятну ціну подальшої агресії, водночас вступаючи в дипломатичні відносини з Росією і переконуючи Москву використовувати дипломатію замість застосування сили", - зазначив глава МЗС.
Нагадаємо, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков не виключив можливості розміщення наступального озброєння на території України.
Додамо, 13 січня відбулася зустріч ОБСЄ та Росії щодо так званих "гарантій безпеки". За її підсумками Москва пригрозила "катастрофічними наслідками", якщо її вимоги не будуть виконані.
Разом з тим у Брюсселі пройшло засідання Ради Росія-НАТО, а днем раніше пройшла зустріч делегацій РФ і США.
Після чого у Кремлі заявили, що незадоволені результатами двох раундів переговорів щодо "гарантій безпеки".