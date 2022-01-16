Путін "майстер" нагнітати страхи. Він зупиняється лише там, де його зупиняють, - Кулеба

"Путін майстер нагнітати страхи. За багато років його (Путіна - ред.) модель поведінки вже стала очевидною. Спочатку, він створює проблеми та кризи. Потім він запрошує інших обговорити та вирішити проблеми разом з ним. І врешті - сам пропонує рішення, що вимагають поступок від опонентів", - пояснив міністр.

Кулеба висловив сподівання, що новий уряд Німеччини буде рішуче протистояти російській загрозі та шантажу.

"Президент Путін зупиняється лише там, де його зупиняють, він розуміє лише мову сили. Як я вже сказав, наша сила в нашій єдності, і ми маємо працювати разом, щоб реалізувати трирівневий пакет стримування. Нам потрібно ясно заявити про неприйнятну ціну подальшої агресії, водночас вступаючи в дипломатичні відносини з Росією і переконуючи Москву використовувати дипломатію замість застосування сили", - зазначив глава МЗС.