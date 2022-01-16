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У Путина допускают развертывание наступательных вооружений в Украине

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Москва, Воскресенье 16 января 2022 11:30
У Путина допускают развертывание наступательных вооружений в Украине Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил возможности размещения наступательного вооружения на территории Украины. При этом он заявил, что Россия не собирается нападать на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью CNN, которое цитирует Bloomberg.

"Мы не собираемся утверждать, что не будем размещать наступательные вооружения на территории Украины", - сказал Песков.

По его словам, разногласия между Россией и США по НАТО по вопросам выдвинутых РФ предложений по так называемым "гарантиям" вызывают опасения.

При этом он заявил, что Россия "не собирается нападать на Украину", а "обвинения в подготовке провокации на Донбассе" якобы являются "ложными".

Песков отметил, что между Россией и США и НАТО якобы есть определенное понимание.

"Но в целом и в принципе мы можем сказать, что мы находимся на разных, совершенно разных путях. Это плохо, и это вызывает опасения", - добавил он.

Напомним, вчера на оккупированном Донбассе произошла утечка химикатов. Украинская разведка считает, что это может бить как повод для вторжения России.

Накануне стало известно, что у США есть доказательство того, что Россия готовит повод для вторжения в Украину, осуществив "провокацию под чужим флагом".

Кроме того, в США заявили, что подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину. Но пока не собираются их раскрывать.

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