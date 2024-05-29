Путін лякає Захід глобальною війною за дозвіл Україні бити по РФ

Зазначається, що доки країни Заходу намагаються вирішити, що робити з просуванням російських військ в Україні, Путін дедалі частіше говорить про ризик більш масштабного конфлікту.

"Постійна ескалація може призвести до серйозних наслідків. Якщо ці серйозні наслідки виникнуть в Європі, як поведуть себе Сполучені Штати, беручи до уваги наш паритет в галузі стратегічних озброєнь? Важко сказати - чи хочуть вони глобального конфлікту?", - сказав диктатор журналістам у Ташкенті.

За словами Путіна удари по Росії з використанням далекобійної західної зброї, втягне країни Заходу у війну. Він також додав, що ймовірна відправка військ Франції в Україну буде кроком до глобального конфлікту.

Говорячи про членів НАТО в Європі, Путін сказав, що малі країни "повинні усвідомлювати, з чим вони грають", адже вони мають невелику територію і дуже щільне населення.

"Це фактор, який вони повинні мати на увазі, перш ніж говорити про нанесення удару вглиб російської території", - сказав Путін.