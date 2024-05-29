Путин угрожает Западу глобальной войной за разрешение Украине бить по РФ

Российский диктатор Владимир Путин предупредил, что страны-члены НАТО в Европе "играют с огнем", когда предполагают дачу разрешения Украине наносить удары из западного оружия по территории РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что пока страны Запада пытаются решить, что делать с продвижением российских войск в Украине, Путин все чаще говорит о риске гораздо более масштабного конфликта.
"Постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Если эти серьезные последствия возникнут в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, принимая во внимание наш паритет в области стратегических вооружений? Трудно сказать - хотят ли они глобального конфликта?", - сказал диктатор журналистам в Ташкенте.
По словам Путина удары по России с использованием дальнобойного западного оружия, втянет страны Запада в войну. Он также добавил, что вероятная отправка войск Франции в Украину будет шагом к глобальному конфликту.
Говоря о членах НАТО в Европе, Путин сказал, что малые страны "должны осознавать, с чем они играют", поскольку они имеют небольшую территорию и очень плотное население.
"Это фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении удара вглубь российской территории", - сказал Путин.
В последнее время в странах ЕС и НАТО все чаще звучат дискуссии о необходимости разрешить Силам обороны Украины наносить удары по территории России из западного оружия. Причиной стали регулярные удары агрессора управляемыми авиабомбами по Харькову и Харьковской области, а также другим населенным пунктам приграничья.
Идею поддерживают Латвия, Эстония, Нидерланды, Швеция, Великобритания и большинство других европейских стран.
В то же время Германия и США более осторожны по этому вопросу, а в Венгрии такую идею назвали "сумасшедшими".
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал удары по территории РФ приемлемыми с точки зрения международного права, ведь российские войска атакуют Украину с собственной территории. Он подтвердил, что эту идею все больше поддерживают страны ЕС.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал разрешить Украине бить по территории РФ, но уточнил, что это следует делать только по объектам с которых агрессор запускает ракеты.
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