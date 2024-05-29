Путин угрожает Западу глобальной войной за разрешение Украине бить по РФ

Отмечается, что пока страны Запада пытаются решить, что делать с продвижением российских войск в Украине, Путин все чаще говорит о риске гораздо более масштабного конфликта.

"Постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Если эти серьезные последствия возникнут в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, принимая во внимание наш паритет в области стратегических вооружений? Трудно сказать - хотят ли они глобального конфликта?", - сказал диктатор журналистам в Ташкенте.

По словам Путина удары по России с использованием дальнобойного западного оружия, втянет страны Запада в войну. Он также добавил, что вероятная отправка войск Франции в Украину будет шагом к глобальному конфликту.

Говоря о членах НАТО в Европе, Путин сказал, что малые страны "должны осознавать, с чем они играют", поскольку они имеют небольшую территорию и очень плотное население.

"Это фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении удара вглубь российской территории", - сказал Путин.